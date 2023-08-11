Неожиданным исходом закончился матч "Актобе" в Лиге конференций

Лига конференций УЕФА, Отборочный раунд 3
Голы:Сантана (Самородов), 65 (0:1); Варга, 89 (1:1)
Казахстанский "Актобе" провел первый матч с румынским "Сепси" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Сфынту-Георге и завершилась вничью 1:1.
Первыми счет в матче открыли гости. На 65-й минуте Элдер Сантана вывел "Актобе" вперед.
"Сепси" сумел отыграться в самой концовке - отличился Роланд Варга (89-я).
Ответный матч состоится 17 августа в Казахстане.
Победитель противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.
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