Сегодня, 26 ноября, алматинский "Кайрат" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций сыграет со шведским "Мьельбю", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на "Центральном" стадионе Алматы и начнётся в 20:30 по местному времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя и начнётся в 20:20.

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После трёх туров "Кайрат" набрал два очка и располагается на 27-м месте в турнирной таблице. "Мьёльбю", в свою очередь, имеет семь баллов и занимает девятую строчку.

Алматинцы в предыдущих матчах дважды сыграли вничью на выезде – с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а также потерпели разгромное поражение от "Панатинаикоса" на домашнем поле (1:5).

Шведский клуб, ставший чемпионом страны в 2025 году, одержал две победы – над андоррским "Интер Эскальдес" (2:0) и боснийским "Борацем" (2:0). Ещё в одном матче "Мьёльбю" поделил очки с грузинской "Иберией 1999" на выезде (1:1).