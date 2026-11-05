Сегодня, 5 ноября, алматинский "Кайрат" проведёт матч третьего тура Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

"Жёлто-чёрные" сыграют на выезде с итальянской "Аталантой". Встреча в Бергамо стартует в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя. Она начнётся в 22:35.

До матча в Италии алматинцы провели две встречи в рамках общего этапа розыгрыша. В первом туре "Кайрат" сыграл на выезде вничью с латвийской "Ригой" (1:1), а во втором - уступил дома греческому "Панатинаикосу" (1:5).

В оставшихся матчах команда Жоры Арутюняна встретится дома со шведским "Мьельбю" и румынским клубом "Университатя Крайова", а также сыграет в Нидерландах против "Твенте".

На счету "Аталанты" домашняя победа над кипрским "Пафосом" (3:1) и гостевое поражение от амстердамского "Аякса" (2:0).

УЕФА выделил красивую комбинацию "Кайрата" в Лиге конференций