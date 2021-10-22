Защитник шымкентского "Ордабасы" Карам Султанов прокомментировал матч третьего тура Лиги конференций, в котором алматинский "Кайрат" проиграл в гостях азербайджанскому "Карабаху".



"В первом тайме "Кайрат" был очень хорош, даже мог забить еще. А после перерыва уже стал играть на удержание счета. Мне кажется, им стоило продолжить прессинг, который был в первом тайме. "Карабаху" помогли победить его болельщики. Долгое время матчи проходили без них. Думаю, в Алматы "Карабаху" будет очень тяжело. "Карабах" всегда был хорошей и сильной командой. В этом сезоне они еще укрепились и игроками сборной. Как раз один из них, Рамиль Шейдаев, выйдя на поле, сравнял счет", - сказал он для Azerisport.com.

Напомним, "Кайрат" вел со счетом 1:0 до 79-й минуты, но затем пропустил два мяча от футболистов "Карабаха". Для алматинцев это второе подряд поражение в турнире.

25-летний Султанов в 2020 году выступал в чемпионате Азербайджана за "Сумгаит".

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