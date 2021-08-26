Победа над БАТЭ, проигрыш "Селтику" и "подушка безопасности". Вспомнили еврокубковые матчи "Шахтера" в гостях

Сегодня, 26 августа, карагандинский "Шахтер" проведет выездной ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с тель-авивским "Маккаби" из Израиля. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как ранее "горняки" выступали на выезде в отборочном цикле еврокубков.

В истории "Шахтера" это будет 36-й еврокубковый матч. 20 из них команда провела в рамках Лиги Европы и Кубка УЕФА, восемь - в Лиге чемпионов, еще два - в Кубке Интертото. В новом турнире, Лиге конференций, это будет шестая встреча для карагандинцев.

Следовательно, для "Шахтера" это будет 18-я выездная встреча в еврокубках и 14-я в рамках квалификации. Пока на счету карагандинской команды две победы в выездных матчах отбора, три ничейных исхода и восемь поражений.

Один из лучших результатов был добыт в сезоне-2013/14, когда "Шахтер" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и дома, и на выезде обыграл белорусский БАТЭ со счетом 1:0. Тогда победный мяч в гостях на свой счет записал Сергей Хижниченко.

Спустя год коллектив вновь порадовал своих болельщиков гостевой победой в квалификации. В первом раунде отбора Лиги Европы "Шахтер" на выезде оказался сильнее армянского "Ширака" - 2:1. Голы забили Михрет Топчагич и Сергей Малый.

В трех случаях были добыты ничейные результаты: в 2011 году против словенского "Копера" (1:1, гол - Жамбыл Кукеев), в 2014-м - против литовского "Атлантаса" (0:0), и в этом сезоне против украинского "Колоса" (0:0). Во всех случаях "Шахтер" проходил соперников по итогам двух матчей.

Самыми плохими результатами для "Шахтера" стали гостевые игры с "Селтиком" в 2013 году, а также с "Хайдуком" в 2014-м. В обоих случаях оппоненты побеждали в родных стенах с разгромным счетом 3:0. Общее количество забитых и пропущенных мячей в гостевых матчах квалификации - 6:17 в пользу соперников.

Сегодня же "Шахтеру" не поможет даже ничья. Подопечные Магомеда Адиева проиграли домашний матч 1:2, ведя в счете. В гостях карагандинцам нужна лишь победа.

Во второй раз в истории команда добралась до решающих матчей квалификации еврокубкового турнира. Впервые это произошло в сезоне-2013/14, но тогда это, во-первых, был другой уровень - Лига чемпионов, а во-вторых, у команды была "подушка безопасности", которой удалось воспользоваться. Проиграв по итогам двух встреч "Селтику" (2:3), "горняки" автоматически оказались в групповом этапе Лиги Европы.

Теперь же такой "подушки безопасности", как и победного результата в домашнем матче, нет. И это совсем иная история. Но шансы побороться за путевку в квартет Лиги конференций у команды будут, и если подопечным Адиева удастся удивить хозяев, то это будет настоящим проявлением героизма со стороны всей команды.

Напомним, что ответный матч между "Маккаби" и "Шахтером" начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport. Эфир можно будет посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что сегодня также проведет ответную игру, только у себя дома, "Кайрат". В первом матче он уже разгромил "Фолу" из Люксембурга на выезде - 4:1. Начало игры - в 20:00. Матч будет показан на YouTube-канале алматинского клуба.

Фото: Vesti.kz©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!