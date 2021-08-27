Первая в истории группа "Кайрата". Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций

Сегодня, 27 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

ОБНОВЛЕНИЕ: Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций

Она состоится в Стамбуле и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

Всего на данной стадии сыграют 32 клуба, в том числе алматинский "Кайрат", которые поборются за выход в плей-офф Лиги конференций.

Чемпион Казахстана попал в третью корзину жеребьевки.

Корзина 1: "Рома", "Тоттенхэм", "Базель", "Славия" Прага, "Копенгаген", "Гент", АЗ, "Ласк".

Корзина 2: "Фейеноорд", "Карабах", "Маккаби" Тель-Авив, ПАОК, "Ренн", "Партизан", "Клуж", "Заря".

Корзина 3: "Кайрат", "Унион" Берлин, ЦСКА София, "Витесс", "Слован", "Яблонец", "Алашкерт", "Флора".

Корзина 4: "Линкольн", "Раннерс", "Анортосис", "Омония", ХИК, "Маккаби" Хайфа, "Буде-Глимт", "Мура".

В прямом эфире жеребьевка будет показана на сайте УЕФА по этой ссылке.

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