"Они фавориты, но...". Главный тренер "Партизани" обсудил предстоящую игру и выделил трех игроков "Астаны"

Хорватский наставник албанского "Партизани" Зоран Зекич прокомментировал предстоящий выездной матч с "Астаной" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Его команда впервые в истории может выйти в групповой этап еврокубков, сообщают Vesti.kz.

Матч между командами пройдет на стадионе "Астана Арена" уже завтра, 24 августа, и начнется в 20:00 по столичному времени.

- Для многих болельщиков поражение "Астаны" от "Партизани" будет трагедией. Будет ли для вас неудачный результат считаться трагедией?

- У нас такая же ситуация была перед играми с клубом из Андорры (во втором раунде квалификации - Прим. автора). Но футбол есть футбол, "Астана" завтра фаворит, но я надеюсь, что наша команда выступит лучше.

- Понимает ли команда, что "Астана" - куда более серьезный соперник на бумаге, чем предыдущие оппоненты "Партизани" в еврокубках?

- Да, конечно. Но и наши последние матчи с "Валмиерой" были нелегкими.

- Кого вы можете отметить в составе "Астаны"?

- Я знаю Марина Томасова, потому что я тренировал в Хорватии и пересекался с ним. Я также знаю Лончара и вратаря Чондрича. Завтра важнее всего для нас играть как одна команда.

- "Астана" всегда бьется дома в еврокубках, но в гостях часто проигрывает с разгромным счетом. Как завтра будет играть ваша команда: от обороны или в атакующий футбол?

- Перелет был тяжелым и длинным. Завтра нужно сыграть сконцентрировано и спокойно. У "Астаны" уже есть большой опыт в Европе. Не могу не отметить и специфический для нас газон на "Астана Арене".

- Можно ли сказать, что наличие большого количества молодых игроков - отчасти преимущество для вас? Ведь они голодны до побед и сделают все, чтобы впервые выйти в групповой этап.

- У нас нет такого большого опыта в еврокубках, но мотивации действительно много. К сожалению, я не могу выбежать на поле и помочь игрокам, но мы хорошо подготовились, и я надеюсь, что команда покажет себя хорошо.

- Советовались ли вы со своим защитником Давидом Атанаскоски, который ранее играл в чемпионате Казахстана?

- Он не приехал из-за перебора желтых карточек. Я достаточно знаю об "Астане", тем более я смотрел матчи с загребским "Динамо" и "Лудогорцем".

- Вчера в аэропорту Астаны вашу команду встретили несколько юных казахстанских болельщиков "Партизани", которые даже подготовили для футболистов плакаты. Вы уже сталкивались раньше с тем, что в других странах болеют за вас?

- "Партизани" - большой клуб, многие поддерживают нашу команду, особенно в Албании. Надеюсь, вы приедете и увидите наш стадион, то, как наши болельщики поддерживают команду. То, что за нас болеют - абсолютно нормально.

Отметим, что еврокубковый сезон "Партизани" начинал с Лиги чемпионов, откуда сразу вылетел в Лигу конференций после поражения от белорусского БАТЭ (1:3). В третьем по значимости еврокубковом турнире албанцы прошли андоррский "Атлетик" (5:1) и "Валмиеру" (3:1) из Латвии.

Ранее полузащитник "Астаны" Аслан Дарабаев рассказал о настрое на завтрашний матч, а главный тренер Григорий Бабаян отметил важность первой игры.

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