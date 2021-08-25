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Очередь "Шахтера". Как казахстанские клубы проявляли характер после домашнего поражения в еврокубках

Очередь "Шахтера". Как казахстанские клубы проявляли характер после домашнего поражения в еврокубках
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Футбол Лига конференций

В четверг, 26 августа, карагандинскому "Шахтеру" предстоит ответный гостевой матч в Израиле против тель-авивского "Маккаби" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. После домашнего поражения никогда не бывает "легких прогулок" на выезде, и "горняки" это прекрасно понимают. Корреспондент Vesti.kz вспомнил пару противостояний, в которых казахстанским клубам удалось проявить характер в "ответке" на чужбине.

Посмотрев на историю противостояний казахстанских клубов в еврокубках, станет понятно, что каких-то невероятных камбэков по принципу "проиграть дома первый матч, а затем выиграть в гостях ответный" не было. Тем не менее были такие двухматчевые баталии, в которых казахстанцам удавалось прийти в себя уже в гостях.

В июне 2006 года как раз "Шахтер" играл в тогда еще существовавшем Кубке Интертото. В соперники по первому раунду достался скромненький МТЗ-РИПО (ныне - "Партизан") из Минска, занявший в сезоне-2005 третье место в чемпионате Беларуси.

17 июня в Караганде команды начали свое соперничество. Первый тайм оказался безголевым, поэтому вряд ли что-то предвещало беду. Но в самом начале второй половины встречи гости открыли счет. В следующие 18 минут мяч еще трижды влетел в сетку ворот Сергея Сараны. На 67-й минуте один гол отквитал бразилец Нилтон Мендес, который покинул свет спустя всего три месяца после этого, скончавшись от инфаркта на тренировке клуба.

На 82-й минуте встречи белорусы установили окончательный счет - 5:1 в свою пользу. И сказать, что это был удивительный результат, - значит не сказать ничего. 

Через неделю, 25 июня, "Шахтер" на стадионе "Трактор" в Минске начинал ответную встречу с МТЗ-РИПО. К концу первого тайма карагандинцы уверенно вели в счете - 2:0, но все еще серьезно уступали по итогам двух матчей. На 54-й минуте Михаил Глушко забил третий мяч своей команды и серьезно напугал местных болельщиков.

Но на большее "горняков", увы, не хватило. На 59-й минуте хозяевам удалось отыграть один мяч, и со счетом 3:1 в пользу "Шахтера" игра была завершена. Общий счет противостояния за МТЗ-РИПО - 6:4.

Другое противостояние, в котором казахстанскому клубу удалось, что называется, "показать зубы", случилось спустя почти 12 лет. В феврале 2018 года "Астана" впервые в истории казахстанского футбола сыграла в раунде плей-офф еврокубков, а именно в 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матч против лиссабонского "Спортинга" проходил в столице Казахстана. Уже на седьмой минуте встречи первым голом отметился хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов. Со счетом 1:0 первый тайм был завершен. 

Но именно старт второго тайма на заполненной "Астана Арене" стал переломным моментом всего противостояния. На 48-й минуте с пенальти отличился нынешний лидер "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш (тогда еще его никто не называл "Пеналдешом", хотя все предпосылки были). Спустя две минуты гости вышли вперед, а еще через шесть отправили "Астану" в жесткий нокдаун.

Со счетом 1:3 игра была завершена, и казахстанскому клубу еще повезло, что после удаления Юрия Логвиненко счет на табло не достиг разгромного разрыва.

Через неделю в Португалии состоялся ответный матч, в котором уже на третьей минуте "Спортинг" вышел вперед. Ближе к перерыву "Астане" удалось сравнять счет, вновь отличился Томасов. 

После перерыва "Спортинг" сделал нечто похожее на то, что произошло неделей ранее в Казахстане. На 53-й и 63-й минутах встречи Фернандеш огорчал Ненада Эрича, оформив дубль. Когда казалось, что общий счет противостояния так и останется 6:2, "Астана" завелась. На 80-й минуте Патрик Твумаси сократил разрыв, а на четвертой добавленной - Дмитрий Шомко счет вовсе сравнял "бильярдным" ударом из-за пределов штрафной.

Разумеется, дальше прошел португальский клуб (6:4). Но даже несмотря на это, игроки "Астаны" вернулись домой народными героями. "Спортинг" же, в свою очередь, полноценно вкус прохода в 1/8 финала не ощутил, характер футболистов "Астаны" его сильно смазал.

В обоих случаях, которые мы вспомнили, казахстанским клубам не удалось пройти соперников по итогам двух встреч, но они показывали свое желание и силу воли. Теперь нужно надеяться, что "Шахтеру" удастся сделать это в игре с "Маккаби" и при этом завоевать путевку в групповую стадию Лиги конференций.

Если это случится, то противостояние "Шахтера" с "Маккаби" переплюнет и те подвиги, о которых мы упоминали выше. 

Напомним, что ответный матч пройдет в четверг, 26 августа, в 23:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Первая встреча, прошедшая на "Астана Арене", завершилась поражением "Шахтера" со счетом 1:2.

Фото: ПФЛК (1), Ay.by (2), ФК "Астана" (3)©️

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Метки:
Футбол Лига конференций Шахтер ФК Астана ФК Израиль Лига Европы Манчестер Юнайтед Логвиненко Юрий Твумаси Патрик Шомко Дмитрий

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