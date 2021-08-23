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Qazsport покажет ответные матчи "Кайрата" и "Шахтера" в Лиге конференций

Qazsport покажет ответные матчи "Кайрата" и "Шахтера" в Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Qazsport покажет в прямом эфире ответные матчи "Кайрата" и "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт телеканала.

26 августа клубам предстоит провести решающие игры за выход в группу турнира. Так, "Кайрат" в Алматы в 20:00 примет люксембургскую "Фолу", а "Шахтер" в 23:30 в Тель-Авиве сыграет с "Маккаби". Начало матчей - по времени Нур-Султана. Оба Qazsport покажет в прямой трансляции.

Напомним, что "Кайрат" в первой игре на выезде разгромил "Фолу" со счетом 4:1, а Шахтер" в Нур-Султане уступил "Маккаби" со счетом 1:2.

В Казахстане в прямом эфире покажут Паралимпийские игры в Токио 

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Метки:
Телеканал QazSport Лига конференций Кайрат ФК Шахтер ФК

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