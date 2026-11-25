Главный тренер "Мьельбю" Андреас Брэннстром дал комментарий относительно предстоящего матча четвёртого тура общего этапа Лиги конференций с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шведский специалист отметил, что поездка в Алматы является особенной во всех отношениях, а также оценил уровень "Кайрата".

"Мы в ожидании этого матча, мы небольшой клуб и для нас каждый еврокубковый матч имеет важное значение. Это было действительно длительная поездка, кажется, мы добирались 16 часов. Поэтому получается особенный выезд. Прежде всего, для нас это огромный опыт и мы ждем тяжелый матч. К тому же, "Кайрат" квалифицированная команда, выступавшая в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, но мы приехали сюда за очками. Что мы заметили в игре "Кайрата" с "Аталантой"? Возможно, "Кайрат" оборонялся больше, чем привычно, но это нормально в такой ситуации. Качество быстрых выходов "Кайрата" из оборону в атаку, это я бы выделил", - заявил тренер "Мьельбю".

Матч "Кайрат" - "Мьельбю" состоится 26 ноября в Алматы. Встреча начнётся в 20:30 по местному времени.

После трёх туров "Кайрат" имеет в зачёте два очка и занимает 27-е место в турнирной таблице, а "Мьёльбю" с семью баллами идёт на девятой позиции.