Милич Чурчич высказался о значимости победы "Тобола" для казахстанского футбола

Главный тренер костанайского "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал победу в первом матче против североирландского "Дерри Сити" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz. Он разобрал матч на пресс-конференции и отметил, что нельзя расслабляться.

Напомним, встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 65-й минуте игры забил полузащитник "Тобола" Роман Асранкулов.

Ответная игра состоится 18 августа в Ирландии. Победитель пары сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.

"Команда "Дерри Сити" играет в очень и очень хороший футбол. Агрессивный футбол, хороший подбор. Дисциплина у них максимальная. Первая игра закончилась, но не нужно много эмоций и эйфории. Надо терпеть и работать. Почему я так говорю? Потому что если бы выиграли 2:0, 3:0, то можно было бы немного расслабиться, а так не надо.

В первую очередь спасибо моим футболистам, которые отдали все силы на поле. Все, о чем договаривались, отработали. Победа - отлично, но там мы начнем с 0:0 и нам нужно очень серьезно работать, если мы хотим пройти дальше. Чтобы пройти дальше, нам нужно подготовиться хорошо, восстановиться. У нас еще есть игра против "Кайрата" через три дня. Уже завтра выезжаем в Алматы. Надо на эту игру подготовиться. Максимально уважение к "Кайрату", но нам нравится их позиция в таблице.

Что еще касается игры, да, были моменты. Должны были забивать раньше, но может быть не хватило концентрации, фарта, удачи. Все равно очень хорошая игра, спасибо болельщикам за поддержку. Мы начали выигрывать в Европе, а это отлично для футбола в Костанае и Казахстане. И это только один шаг вперед. Посмотрим, что дальше будет", - сказал Чурчич.