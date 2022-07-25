Кошмар "Хайдука" и характер "Актобе". Топ-5 камбэков казахстанских клубов в еврокубках

На этой неделе четырем казахстанским клубам предстоят ответные матчи в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Трем из них для выхода в следующую стадию турнира необходим камбэк.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил самые яркие камбэки казахстанских клубов в еврокубках. Кто знает, может быть, уже в этот четверг "Кайрату", "Астане" и "Кызыл-Жару" удастся сотворить чудо.

"Гостеприимство" по-актюбински

В июле 2013-го во втором квалификационном раунде Лиги Европы жребий свел казахстанский "Актобе" и норвежский "Хедд". В первом матче, прошедшем в Норвегии, хозяева одержали победу с минимальным счетом - 1:0.

Все знают, что Актобе - очень гостеприимный город, но не вернуть должок местная команда просто-напросто не могла. Спустя неделю дубль Сергея Давыдова принес уверенную победу - 2:0 и вывел казахстанский клуб в следующую стадию евротурнира.

Характер и желание "Иртыша"

В 2011 году павлодарский клуб участвовал в квалификации еврокубков всего лишь в третий раз. В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Иртышу" противостояла польская "Ягеллония".

И если в первом матче поляки выиграли на своем поле благодаря голу на 80-й минуте встречи, то в ответке "Иртыш" показал свой дух. Павлодарцы забили дважды ближе к концовке первого тайма и удержали счет - 2:0.

В этой игре в составе казахстанского коллектива отличились малийский защитник Мамуту Кулибали и местный нападающий Глеб Мальцев.

С родными болельщиками все возможно

Мы уже вспомнили, как "Актобе" красиво ответил норвежскому "Хедду" в 2013-м, но теперь расскажем о том, что случилось еще за год до этого. Во втором отборочном раунде Лиги Европы соперником "Актобе" был молдавский "Милсами".

Первый матч казахстанцы проводили на выезде, и уже на восьмой минуте открыл счет Тимур Кападзе. Но в итоге хозяева сумели забить по два раза в каждом тайме, а актюбинцы ответили на это лишь точным попаданием Самата Смакова - 2:4.

Однако досадное поражение не пошатнуло уверенность казахстанской команды в своих силах. Спустя неделю "Актобе" разгромил "Милсами" со счетом 3:0. К 50-й минуте хозяева вели благодаря голам Марата Хайруллина и Александра Гейнриха, и, в принципе, с учетом гостевых голов, этого уже было достаточно. Но на 90-й минуте "Актобе" довел счет до разгромного - 3:0 (5:4 по сумме двух встреч).

На пути к историческому достижению

Сезон Лиги чемпионов-2015/16 запомнится казахстанским болельщикам навсегда, ведь именно тогда "Астана" сумела пробиться в групповую стадию престижнейшего турнира. И этого бы не случилось без победы над словенским "Марибором" во втором раунде квалификации.

Первый матч проходил в Словении. Хозяева забили быстрый гол на пятой минуте встречи и удержали счет 1:0 вплоть до финального свистка.

На "Астана Арене" Бауыржан Джолчиев сравнял счет в противостоянии уже на 12-й минуте. Но на 39-й "Марибор" забил свой гостевой гол, поэтому даже после мяча Рохера Каньяса на 43-й общий счет был в пользу словенцев.

На 58-й минуте Патрик Твумаси сделал счет 3:1 в матче и 3:2 в противостоянии, перевернув чашу весов в пользу казахстанского клуба. Тревожно за "Астану" стало спустя десять минут, когда был удален Каньяс. Но в итоге даже в меньшинстве "Астана" удержала оптимальный для себя счет.

Костанайский кошмар "Хайдука"

Самые свежие воспоминания у болельщиков остаются с прошлого года. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретились "Тобол" и опытный еврокубковый боец - хорватский "Хайдук".

В первом матче, который прошел в Сплите, "Хайдук" в достаточно уверенной манере переиграл костанайцев - 2:0. Казалось, что вряд ли казахстанскому коллективу удастся удивить хорват в ответной встрече.

Но в итоге в Костанае болельщиков ждало чудо, а приехавших гостей - настоящий кошмар. Первый тайм завершился с нулями на табло и не предвещал ничего плохого для "Хайдука". Но гол Душана Йованчича и дубль Игоря Сергеева к 67-й минуте перевернули все с ног на голову.

На четвертой добавленной минуте "Хайдук" спасся, забив важный мяч. В тот момент все болельщики "Тобола" благодарили судьбу за то, что выездные голы потеряли свою ценность, ведь по старым правилам хорваты прошли бы дальше автоматически.

Супергол на 118-й минуте, в самой концовке второго овертайма, оформил Асхат Тагыберген. Он принес костанайцам невероятную победу камбэком и проход в следующую стадию.

Объединяет все эти камбэки лишь то, что они были совершены в ответных домашних матчах. Что касается текущей ситуации, то она для "Кайрата" и "Кызыл-Жара" усложнена тем, что ответные встречи пройдут в гостях, а дома эти коллективы уже минимально уступили.

"Астана" же сыграет ответную встречу с польским "Ракувом" дома, но проблема в том, что первый матч завершился со счетом 0:5 в пользу соперников.

Напомним, что матчи "Астана" - "Ракув", "Кишварда" - "Кайрат" и "Осиек" - "Кызыл-Жар" пройдут в четверг, 28 июля. А матч "Линкольн" - "Тобол" состоится во вторник, 26 июля.

Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы

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