|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Иртыш
|
28
|
2+0
|
|
11
|
|2418
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Иртыш
|
21
|
1+0
|
|
2
|
1
|1685
|2 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Иртыш
|
4
|
|
|
2
|
|360
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Иртыш-М
|
5
|
|
|
2
|
|406
|3 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Иртыш
|
9
|
1+1
|
|
2
|
|704
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Иртыш
|
3
|
|
|
1
|
|270
|Лига Европы 2013/14
|Иртыш
|
4
|
|
|
|
|360
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Кайсар
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|4 (137)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Кайсар
|
30
|
1+0
|
|
4
|
1
|2611
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Кайсар
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кызыл-Жар СК
|
2
|
|
|
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|
23
|
2+2
|
|
3
|
|1976
|2 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим