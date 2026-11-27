Швейцарский "Лугано" потерпел поражение от чешского "Яблонца" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стршельнице завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. На 70-й минуте Мартин Цедидла забил первый гол, а на 86-й Ламин Джаво установил окончательный результат.

Для "Лугано", в составе которого весь матч целиком отыграл защитник сборной Узбекистана Бехруджон Каримов это первое поражение в текущей еврокампании.

Ранее швейцарцы выиграли семь матчей и еще два завершили вничью.