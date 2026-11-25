Исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Жора Арутюнян высказался о предстоящем матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече, кадровой ситуации и шансах на выход в плей-офф турнира.

"Почему мы играем лучше на выезде, нежели дома? На выезде бывает легче играть, "Аталанта" могла быть не в том настрое, лишь в конце игры они начали выпускать основных игроков. В домашних матчах все-таки ответственность выше, у нас есть еще два домашних матча, постараемся сыграть также качественно, как в игре в Италии. Мы хотим добиться первой исторической для нас победы в основных этапах еврокубков.

Относительно тактики и состава, определенные изменения в кадровом смысле и схеме будут. Мы хотим хорошо сыграть в атаке, а не только в обороне, как это было с "Аталантой". Проблемы против соперников с низком блоком? У всех команд в Европе, даже у грандов, есть проблемы со вскрытием низкого блока.

Отсутствие игр в данный момент сезона? Мы провели двухсторонку, максимально приближенную к игре. В хорошем режиме прошла эта игра. Но в дальнейшем нам не с кем играть сейчас, все клубы КПЛ в отпуске, наши соседи кыргызы - тоже, такова ситуация", - заявил тренер алматинской команды.