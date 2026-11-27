Исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Жора Арутюнян подвел итоги матча четвертого тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для алматинцев это первая победа в общем этапе Лиги конференций и в целом, первая победа в основных стадиях еврокубков в истории. В предыдущих турах они дважды сыграли вничью на выезде - с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а дома крупно уступили "Панатинаикосу" (1:5).

- Жора Ашотович, какие эмоции у вас после игры и как вы воспринимаете эту победу?

- Это долгожданная победа. Все футболисты работали над этой победой. Соперник очень серьезный, нам пришлось терпеть, можно сказать, вымучили эту победу. Нервы были в конце. Пока осознание этой победы не пришло.

- Тапалов, забивший победный гол заявил, что это его последний матч за "Кайрат". Это потеря для команды?

- У него заканчивается контракт 30 ноября. Он в этой игре показал, что он классный футболист, игрок сборной Казахстана. По поводу будущего, нужно у него спрашивать, куда он перейдет. Мы только благодарим за его два чемпионства, Лигу чемпионов и победу в этой игре. Его будет очень не хватать. Он нужен для раздевалки, для поддержки ребятам, команде. Могли ли продлить контракт на месяц? Это не ко мне вопрос. Мы с ними лично поговорили и мы друг друга поняли.

- Такие победы позволяет формировать победный менталитет, в том числе у молодых игроков?

- Скажу так, после "Аталанты" все говорили, что мы теперь должны выиграть два последующих матча, но откровенно говоря игра с "Мьельбю" была сложнее, чем с "Аталантой", поскольку в Италии была недооценка соперника. Но мы будем работать в дальнейшем, "Университатя" соперник более сложный, чем "Мьельбю". По поводу менталитета, вы посмотрите как сыграл Анарбеков, у всех воспитанников есть необходимый менталитет. После "Аталанты" говорили, что он ошибся при пропущенном голе, но посмотрите сколько он спас в Бергамо. И сегодня он тоже много выручал.

- Марк Гуаль очень часто разговаривает на поле, эмоционирует, в том числе у него постоянные диалоги с одноклубниками. Как это воспринимаете вы и как на это реагируют в команде?

- Такой темперамент у человека. Он когда перестает разговаривать, тогда у него как будто даже игра не идет. Молодые ребята его воспринимают. Такие игроки как Гуаль, у них есть опыт, и молодые должны брать у них те хорошие моменты, что есть.

- Будут ли ваши шансы выше стать окончательно главным тренером "Кайрата" в случае выхода в плей-офф ЛК?

- Давайте мы сначала проведем две оставшиеся игры. Нам изначально сказали, что будет разговор о будущем после "Твенте". Конечно, хочется остаться главным тренером, но мы готовы принять ту роль в которой мы будем полезны для клуба.

После этого матча "Мьельбю" с семью очками продолжает занимать девятое место в общей таблице Лиги конференций, а "Кайрат", набрав пять баллов, поднялся на данный момент на 15-ю строчку.

Следующие две игры в Лиге конференций "Кайрат" проведёт с румынским "Университатя Крайова" (10 декабря, дома) и нидерландским "Твенте" (17 декабря, на выезде).