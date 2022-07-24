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"Кайрат" не сможет улететь чартером на матч Лиги конференций?

"Кайрат" не сможет улететь чартером на матч Лиги конференций?
©ФК "Кайрат"

ФК "Кайрат" может отправиться на гостевой матч квалификации Лиги конференций против "Кишварды" в Венгрию рейсовым самолетом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом стало известно источнику, близкому к ситуации.

Предварительно алматинский клуб, который по ходу сезона столкнулся с существенным сокращением бюджета, не планирует тратиться на чартерный рейс.

В первой игре в Алматы "Кайрат" уступил "Кишварде" со счетом 0:1. Ответный матч состоится в Венгрии в четверг, 28 июля, и начнется в 22:00 по столичному времени.

Ранее "Астана" не смогла обеспечить для своей команды чартерную перевозку на выездной матч квалификации Лиги конференций против польского "Ракува" (0:5). Тогда часть команды прибыла в Польшу за несколько часов до игры.

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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