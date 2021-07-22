"Кайрат" назвал стартовый состав на матч с "Аталантой" в рамках 3-го тура общего этапа Лига конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 5 ноября, в Бергамо и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча "Аталанта" - "Кайрат"

Состав "Кайрата": Анарбеков, Луиш Мата, Касабулат, Мартынович, Широбоков, Мрынский, Оксанен, Густаву Мендонса, Туякбаев, Эдмилсон, Марк Гуаль.

"Аталанта" с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а "Кайрат" располагается на 31-й строчке, имея в активе один балл.

Ранее в Италии назвали количество фанатов "Кайрата" на матч с "Аталантой", а главный тренер хозяев поля Маурицио Сарри оценил уровень казахстанского клуба.

"Кайрату" записали поражение 1:3 в матче Лиги конференций

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