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Карпович прокомментировал домашнее поражение "Актобе" в еврокубках

Карпович прокомментировал домашнее поражение "Актобе" в еврокубках
©ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович, комментируя поражение от "Торпедо" из Кутаиси (Грузия) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций, отметил, что его подопечные могли и выиграть эту встречу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Самое главное - выполнили поставленную задачу. Сыграли достаточно качественный матч на выезде. Сегодня, к сожалению, не получилось забить больше соперника. Думаю, что имели достаточно голевых моментов, чтобы выиграть.

За то, что мы прошли дальше, конечно же, благодарность ребятам. Поздравляю всех болельщиков. Но есть осадок, который немножко расстраивает - не порадовали болельщиков победой здесь, у себя дома. Но мы продолжает славную историю футбольного клуба "Актобе", - сказал Карпович на пресс-конференции. 

Напомним, что "Актобе" проиграл домашний матч, но прошел дальше по сумме двух встреч. Уже на следующей неделе команда Карповича сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против румынского "Сепси".

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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