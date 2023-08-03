"Актобе" потерпел поражение, но вышел в следующий раунд еврокубков

ФК "Актобе" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 августа, казахстанский клуб на своем поле провел ответный матч с "Торпедо" из Кутаиси (Грузия). Подопечные Андрея Карповича проиграли со счетом 1:2, но прошли дальше по сумме двух встреч.

"Актобе" первым повел в счете. Автором гола на 31 минуте стал Максим Самородов.

Во втором тайме гости дважды огорчили казахстанцев. Сначала на 58 минуте сравнял Георгий Арабидзе, а затем на 66-й окончательный счет установил Иракли Бугридзе. При этом с 78-й минуты "Торпедо" играл в меньшинстве, так как из-за перебора желтых карточек поле покинул Ника Сандохадзе.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Напомним, что первый матч, который прошел в Грузии, "Актобе" выиграл со счетом 4:1. Таким образом, казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд с общим счетом 5:3. Следующим соперником "Актобе" станет победитель пары ЦСКА София (Болгария) - "Сепси" (Румыния).

Ранее в третий квалификационный раунд Лиги конференций прошел костанайский "Тобол", который выбил из борьбы швейцарский "Базель".

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