"Тобол" вышел в следующий раунд Лиги конференций

"Тобол" проиграл швейцарскому "Базелю" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, но прошел дальше по сумме двух встреч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответный матч команды провели в Костанае. "Тобол" проиграл его со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.

На 26 минуте гостей вывел вперед Антон Каде, а на 32-й Жан-Кевин Огюстен закрепил успех, забив пенальти. Один мяч до перерыва успел отыграть Серж Дебле, пробивший на 43 минуте 11-метровый.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

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Напомним, что первый матч, который прошел в Швейцарии, "Тобол" выиграл со счетом 3:1. Таким образом, с общим счетом 4:3 казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Дерри Сити" (Ирландия) - КуПС (Финляндия).