С кем и когда сыграют "Тобол" и "Актобе" в следующем раунде Лиги конференций

Определились соперники казахстанских клубов по третьему квалификационному раунду Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Актобе" в следующем раунде еврокубков сыграет с румынским "Сепси". Первый матч пройдет 10 августа на выезде, а ответный - 17 августа в Казахстане.

"Тобол" сыграет с ирландским "Дерри Сити". Первая игра состоится 10 августа в Костанае, а ответная - 17 августа в гостях.

Напомним, что вылетел из еврокубков "Ордабасы", а "Астана" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где ее соперником станет болгарский "Лудогорец".

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