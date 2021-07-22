Главный тренер ФК "Елимай" Андрей Карпович прокомментировал ничью с ереванским "Алашкертом" в первом матче стартового квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Наставник отметил, что считает результат закономерным, а исход противостояния решится уже в ответной встрече в Казахстане.

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"Я бы хотел сказать, что получился достаточно сложный, плюс-минус, наверное, ровный матч. Я думаю, что для болельщиков был интересный. У нас был свой план, мы, в принципе, во многом выполнили его. К сожалению, в концовке пропустили мяч, не совсем нужный. Но это футбол, и всё решится, естественно, в ответном матче у нас дома.

А в целом хотел сказать, что для нас это дебют, достаточно такое событие. Мы представляли не только область и регион, а весь Казахстан. У нас сейчас в стране очень много положительных изменений, и футбол - это один из участников этих процессов. И нам было важно за пределами страны сыграть, добиться положительного результата. Я думаю, что этот результат можно считать положительным. Хотя, конечно, всегда хочется большего.

И в целом, наверное, в большей степени, результат сегодня по игре. Ну и, как я ещё раз скажу, домашний матч будет определяющим для обеих команд. Поэтому через неделю встретимся опять. Но уже у нас дома, при наших болельщиках. Я знаю, что очень много людей собираются на матч, это очень важно. И сегодня было очень приятно то, что нас здесь, в Армении, приветствовали и поддерживали наши болельщики, которые очень громко кричали, их было слышно. Им огромная благодарность и рахмет за это. Команда это чувствует, команда это знает, и для неё это очень важно.

Мы всё-таки играем для людей, для болельщиков. Это такой очень важный момент, и нас везде, где бы мы ни были, по Казахстану поддерживают, а теперь ещё получается, что и за пределами Казахстана. Это очень важно и очень приятно", - сказал Карпович после матча.