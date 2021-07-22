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Обидная ничья "Елимая" на старте еврокубков: видеообзор

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Обидная ничья "Елимая" на старте еврокубков: видеообзор Фото: instagram.com/fc_elimai©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 между семейским "Елимаем" и ереванским "Алашкертом".

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 между семейским "Елимаем" и ереванским "Алашкертом".

Как сообщают Vesti.kz, встреча, прошедшая в Ереване (Армения), завершилась вничью — 1:1. Казахстанская команда вышла вперед на 60-й минуте благодаря точному удару Арсена Аширбека. 

Хозяева сумели избежать поражения в концовке встречи. На 86-й минуте Давид Тертеян восстановил равновесие, установив окончательный счет. Подробности тут.

Ответный матч состоится 16 июля в Казахстане. Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд, где встретится с румынским "ЧФР Клуж".

Видеообзор матча:

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