Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 между семейским "Елимаем" и ереванским "Алашкертом".

Как сообщают Vesti.kz, встреча, прошедшая в Ереване (Армения), завершилась вничью — 1:1. Казахстанская команда вышла вперед на 60-й минуте благодаря точному удару Арсена Аширбека.

Хозяева сумели избежать поражения в концовке встречи. На 86-й минуте Давид Тертеян восстановил равновесие, установив окончательный счет. Подробности тут.

Ответный матч состоится 16 июля в Казахстане. Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд, где встретится с румынским "ЧФР Клуж".

Видеообзор матча:



Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!