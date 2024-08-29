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Лига конференций
Вчера 18:02
 

Известен состав "Астаны" на судьбоносный матч в Лиге конференций

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Известен состав "Астаны" на судьбоносный матч в Лиге конференций ©ФК "Астана"

"Астана" назвала стартовый состав на ответный матч с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

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"Астана" назвала стартовый состав на ответный матч с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 29 августа, в Алматы и начнется в 19:00. Прямая трансляция будет доступна здесь. Первая игра завершилась победой норвежцев со счетом 2:0.

Астанчане начнут игру в таком составе:


Отметим, что победитель противостояния получит путевку в групповой этап турнира.

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