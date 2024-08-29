"Астана" получила совет от мэтра и узнала условие выхода в группу Лиги конференций

Сегодня, 29 августа, футболисты "Астаны" проведут ответный матч с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Алматы и начнется в 19:00. Прямая трансляция будет доступна здесь. Первая игра завершилась победой норвежцев со счетом 2:0.

По мнению телеграм-канала Серый CARDINAL, казахстанский клуб способен пробиться в группу ЛК.

"Несмотря на результат первого матча, у "Астаны" есть шанс пройти "Бранн". Правда, для этого ей необходимо сыграть свою лучшую игру. Помощниками станут супердальний перелет норвежцев и алматинское среднегорье. Правда, этот фактор, как нам подсказали специалисты, вроде как действует на третьи сутки.

"Бранн", бесспорно, хорошая, даже отличная команда, но вовсе не бессмертная. Один из мэтров тренерского цеха КПЛ посоветовал "Астане" играть выше. И тогда гости не смогут безраздельно контролировать мяч. Они обязательно будут допускать ошибки и потеряют уверенность. Тем более что "Астана" в роли отыгрывающейся и ей просто необходимо идти вперед. В любом случае возможность выйти в группу ЛК имеется. Главное, забить первыми и не упускать своих возможностей", - пишет источник.