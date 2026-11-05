Стало известно, сколько казахстанских болельщиков поддержит "Кайрат" в матче Лиги конференций против "Аталанты", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает nonsoloatalanta ожидаеться, что на трибунах в Бергамо будут присутствовать 133 фаната из Казахстана. Учитывая расстояние между двумя странами - около 5450 километров, - это весьма внушительная поддержка.

Напомним, матч "жёлто-чёрных" в рамках четвёртого тура состоится в Бергамо и стартует в 22:45 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матча "Аталанта" - "Кайрат" в Лиге конференций

В оставшихся матчах команда Жоры Арутюняна встретится дома со шведским "Мьельбю" и румынским клубом "Университатя Крайова", а также сыграет в Нидерландах против "Твенте".

На счету "Аталанты" домашняя победа над кипрским "Пафосом" (3:1) и гостевое поражение от амстердамского "Аякса" (2:0).