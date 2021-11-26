Гол Вагнера, "поплывший" судья и "перестрелка" в пользу "Базеля". Как прошел матч "Кайрата" в Лиге конференций

"Кайрат" провел последний матч перед своей публикой в текущем сезоне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о примечательных моментах встречи Лиги конференций с "Базелем".

Игра между казахстанским и швейцарским клубами стала последней для звездного нападающего "желто-черных" Вагнера Лава перед алматинской публикой. За день до матча бразилец на пресс-конференции привлек к себе практически все внимание, затмив не менее звездного наставника "Кайрата" Курбана Бердыева, который из-за этого в шутку порывался покинуть мероприятие. Лав отметил, что уходит из "Кайрата", но не собирается заканчивать с футболом, а также рассказал, какой самый знаменательный мяч он забил в составе "Кайрата".

Что касается "Базеля", то швейцарцы прибыли в Алматы вечером во вторник, повторив рекорд по расстоянию в Лиге конференций (5 тысяч 263 километра) - первый был установлен "Кайратом", проделавшим обратный путь в Швейцарию. Гости в среду перед открытой тренировкой совершили прогулку по городу, пройдя несколько километров от отеля до стадиона. Их наставник Патрик Рамен, говоря о желании выйти в плей-офф, подтвердил решительный настрой команды.

Говоря о матче, соперники действительно выдали напряженный сюжет. "Кайрат" дважды вел в счете. Сначала в середине первого тайма отличился уходящий из команды Лав, завершив хорвато-бразильскую комбинацию, в которой поучаствовали Дино Миканович и Жоао Пауло. А в дебюте второго тайма первым касанием забил вышедший на замену Камо Оганесян. Причем гол вместе с ним первыми касаниями соорудили Артур Шушеначев и Айбол Абикен. Ну и ответ "Базеля" был достойным. Выстрел Эдона Жегрова в "девятку" должен украсить голевые чарты УЕФА. А победная комбинация, которую завершил экс-игрок "Фулхэма" и "Палермо" Пайтим Касами, вовсе выглядит как некий экстаз для футбольных эстетов.

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Грузинский арбитр Георгий Кикачейшвили "поплыл" в решающих эпизодах, назначив в конце первого тайма неочевидный пенальти в ворота "Кайрата" и не сделав то же самое в моментах, когда в штрафной швейцарцев фолили на Яне Вороговоском и имениннике Гулжигите Алыкулове. Это вызвало возмущение у наставника алматинцев.

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"Кайрат" потерпел четвертое поражение в 26 еврокубковых матчах дома. Причем алматинцы впервые пропустили три мяча. До этого "желто-черным" по два раза забивали "Црвена Звезда" (0:2) и чешская "Сигма" (1:2) и "Карабах" (1:2).

В остальном праздник вполне удался. Лав на 80-й минуте уступил место на поле Еркебулану Сейдахмету. А после финального свистка более четырех тысяч зрителей устроили овации бразильцу.

Теперь "Кайрат" ждет финал Кубка Казахстана, который состоится 28 ноября в Нур-Султане. Алматинцы поспорят за трофей с "Шахтером". А в ночь на 10 декабря команда Бердыева в заключительном матче групповой стадии Лиги конференций сразится на Кипре с "Омонией".

После пяти туров у "Кайрата" одно очко и последнее место в группе. "Омония", которая спаслась от поражения в матче с "Карабахом" (2:2), имеет уже три балла. У "Базеля" и азербайджанского клуба по 11 очков, но швейцарцы лидируют по дополнительным показателям.

Фото: ФК "Кайрат"© (1,3) ФК "Базель"© (2)