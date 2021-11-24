"Если Бердыев останется, клуб сделает шаг вперед". Вагнер Лав рассказал о своем будущем после ухода из "Кайрата"

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав после окончания контракта вернется в Бразилию, сообщает корреспондент Vesti.kz. Форвард алматинцев рассказал о самом важном мяче в составе "желто-черных", назвал своего кумира, поблагодарил Курбана Бердыева и высказался о чемпионате Казахстана.

- Известно, что это последний матч в составе "Кайрата" перед алматинской публикой. Какой главный момент отметите для себя во время выступления в Казахстане?

- Я очень тепло был принят в "Кайрате" и в Казахстане. Для меня было приятно выступать в форме алматинского клуба и добиться чемпионского титула. Я всегда старался отдаваться по максимуму за команду. И в заключительных двух матчах хочу поблагодарить болельщиков за теплый прием.

- Вы забили 24 гола за "Кайрат". Какой из них самый любимый?

- В первую очередь счастлив, что забил столько мячей. Считаю, что важный гол я забил "Ордабасы" на финише сезона-2020, когда мы стали чемпионами.

- Где после "Кайрата" мы вас увидим?

- Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно работать с Курбаном Бердыевым. Узнал много интересного о футболе. Он очень хорошо понимает игру, каждый день чему-то учишься. Я уверен, если бы мы с начала года работали вместе, то увидели бы другие результаты. Футболисты начинают понимать, как он видит игру, и я уверен, если Бекиевич останется, то клуб сделает шаг вперед.

Что касается вопроса, то да, со мной выходили на связь некоторые клубы. Но я пока хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. В декабре вы узнаете, куда я отправлюсь. Я еще намерен поиграть. Я еще не закончил в футболе.

- Почему бы тогда вам не остаться здесь?

- Кто знает, может, президент клуба изменит свои идеи и оставит нас двоих с Курбаном Бекиевичем? (смеется).

- Как бы вы описали чемпионат Казахстана?

- Я вижу, что у чемпионата Казахстана есть потенциал. Но, по-моему мнению, федерация больше могла посодействовать в плане организации первенства. Также возможно улучшить инфраструктуру, улучшить поля. Я считаю, что казахстанский футбол заслуживает лучшего качества.

- На кого вы равнялись в детстве и играли на пляже Копакабана?

- Я там никогда не играл. Не было возможности и денег, чтобы туда добраться. Я играл босиком просто на улице. Что касается идола, то я равнялся на Ромарио.

Напомним, матч "Кайрат" - "Базель" в рамках пятого тура групповой стадии Лиги конференций состоится 25 ноября в Алматы. Начало в 21:30 по времени Нур-Султана. "Желто-черные", набрав одно очко, занимают последнее место в группе H. Лидирует в квартете "Карабах", у которого десять баллов. "Базель", набрав восемь очков, располагается на второй строчке. А кипрская "Омония" с двумя баллами занимает третье место.