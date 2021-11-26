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"Судейство? Не могу подобрать слова, так нельзя". Бердыев - о матче с "Базелем" и выходе Сейдахмета

"Судейство? Не могу подобрать слова, так нельзя". Бердыев - о матче с "Базелем" и выходе Сейдахмета
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев высказался о прошедшем матче группового этапа Лиги конференций с "Базелем", сообщает корреспондент Vesti.kz. Алматинцы уступили с минимальным счетом - 2:3. 

- Курбан Бекиевич, ваш комментарий по игре. 

- Если говорить о матче в Базеле и сегодня - безусловно есть прогресс. Играли на равных, но исполнительское мастерство "Базеля" выше. Благодарен ребятам за самоотдачу. Есть удовлетворение от игры, но не от результата. 

Также хочу сказать, что это был первый матч в Казахстане, приуроченный к бережному отношению к экологии. Надеюсь, мы подадим пример молодому поколению, с большим вниманием относиться к природе и земле, на которой мы живем.

- Еще никогда за период работы в "Кайрате" не приходилось видеть вашу столь эмоциональную реакцию на решения судьи, вы считаете, что он допускал грубые ошибки?

- Теперь я имею представление о грузинском судействе. Не могу подобрать слова, так нельзя. Пенальти в наши ворота - там ничего не было. Я не оправдываю результат судейством, ни в коем случае, просто это факт.  

- Довольны ли вы тем, как вошли в игру Шушеначев, Алыкулов и Сейдахмет?

- В целом, да, неплохо сыграли. Но были ошибки в простых ситуациях. Но, если бы не финал Кубка Казахстана, эти замены, возможно, не производились бы. 

"Кайрат" по итогам пяти матчей в групповом этапе Лиги конференций набрал один балл, "Базель" имеет в своем активе 11 очков. Заключительный матч в ЛК алматинцы проведут 9 декабря на выезде против "Омонии". 

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Метки:
Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы Лига конференций КПЛ-2021

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