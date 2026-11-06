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Один гол решил исход матча клуба Салаха в Лиге конференций

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Турецкий "Трабзонспор" уступил на своём поле немецкому "Фрайбургу" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Судьба встречи решилась уже на 14-й минуте. Защитник гостей Лукас Кюблер поддержал атаку "Фрайбурга" и точным ударом поразил ворота "Трабзонспора", забив единственный мяч в матче.

В этой встрече принял участие египетский вингер "Трабзонспора" Мохамед Салах, который не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем туре, который состоится 26 ноября, "Трабзонспор" встретится с софийским ЦСКА, а "Фрайбург" сыграет против "Твенте".

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лугано 3 3 0 0 11-4 9
2 Панатинаикос 3 3 0 0 9-3 9
3 Твенте 3 3 0 0 8-2 9
4 Монако ФК 3 3 0 0 7-1 9
5 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 5-0 7
6 Бранн 3 2 1 0 7-3 7
7 Копенгаген 3 2 1 0 7-3 7
8 Университатя Кр 3 2 1 0 6-2 7
9 Мьельбю 3 2 1 0 5-1 7
10 Сент-Трюйден 3 2 1 0 4-1 7
11 Аякс 3 2 0 1 9-3 6
12 Трабзонспор 3 2 0 1 6-3 6
13 Хайдук 3 2 0 1 3-2 6
14 Фрайбург 3 2 0 1 4-5 6
15 Црвена Звезда 3 1 1 1 6-6 4
16 Аталанта 3 1 1 1 4-4 4
17 Брага Спортинг 3 1 1 1 2-3 4
18 Гент КАА 3 1 1 1 1-2 4
19 Тун 3 1 0 2 3-3 3
20 Рига(н) 3 0 3 0 3-3 3
21 Борац Б-Л 3 1 0 2 3-4 3
22 Линкольн Ред Импс 3 1 0 2 3-6 3
23 Яблонец 3 0 2 1 3-4 2
24 Орхус ГФ 3 0 2 1 1-2 2
25 Нордшелланд 3 0 2 1 3-5 2
26 Эгнатия 3 0 2 1 2-4 2
27 Кайрат 3 0 2 1 3-7 2
28 ЦСКА Сф 3 0 1 2 4-6 1
29 Иберия-1999 3 0 1 2 2-5 1
30 Пафос 3 0 1 2 3-7 1
31 Хетафе 3 0 1 2 3-7 1
32 Хартс 3 0 1 2 2-6 1
33 КуПС Куопио 3 0 1 2 2-6 1
34 Митьюлланд 3 0 1 2 2-8 1
35 Интер Эскальдес 3 0 0 3 2-7 0
36 Кауно Жальгирис 3 0 0 3 1-11 0

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