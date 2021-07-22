Один гол решил исход матча клуба Салаха в Лиге конференций

Турецкий "Трабзонспор" уступил на своём поле немецкому "Фрайбургу" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Судьба встречи решилась уже на 14-й минуте. Защитник гостей Лукас Кюблер поддержал атаку "Фрайбурга" и точным ударом поразил ворота "Трабзонспора", забив единственный мяч в матче.

В этой встрече принял участие египетский вингер "Трабзонспора" Мохамед Салах, который не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем туре, который состоится 26 ноября, "Трабзонспор" встретится с софийским ЦСКА, а "Фрайбург" сыграет против "Твенте".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!