Лига конференций
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Гол на 82-й минуте лишил "Кайрат" сенсационной победы над "Аталантой"

Фото: ФК "Кайрат"©

Алматинский "Кайрат" упустил победу над итальянской "Аталантой" в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала Марк Гуаль вывел гостей вперёд на 53-й минуте, однако на 82-й минуте вышедший на замену Никола Крстович восстановил равновесие.

В целом казахстанская команда сыграла достойно: компактно оборонялась и остро огрызалась, хотя возможность убегать в контратаки выпадала редко. До поры до времени гостей выручал Темирлан Анарбеков, вот только в эпизоде с пропущенным голом голкипер действовал не лучшим образом.

Не исключено, что "Аталанта" недооценила "Кайрат", однако это не умаляет заслуг алматинцев.

Для "жёлто-чёрных" это вторая ничья при одном поражении, тогда как для бергамасков это первый ничейный результат в нынешнем розыгрыше турнира при одной победе и одном поражении. 

Следующую игру в Лиге конференций "Кайрат" проведёт на своём поле со шведским "Мьельбю" 26 ноября, а "Аталанта" в этот день сыграет на выезде против боснийского "Бораца".

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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