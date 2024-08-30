Герой матча "Астана" - "Бранн" жаждет сыграть с грандом АПЛ в Лиге конференций

Нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду стал автором дубля в матче плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бранном". После игры в интервью корреспонденту Vesti.kz форвард рассказал о своих эмоциях от победы.

Также Чинеду заявил, что хотел бы сыграть с "Челси" на групповой стадии турнира.

"Невероятно, просто невероятно! У меня больше нет других слов. Да, это точно моя самая важная победа в карьере. Я так счастлив и горд за команду, болельщиков, клуб. Что сказал Бабаян? Здесь можно сказать только одно - невероятно! С кем хочу сыграть в группе? Конечно, я хочу сыграть против "Челси" (смеется). Я не могу сказать, что победа была легкой, мы играли хорошо, мы много и тяжело работали. Удивителен ли для меня такой контраст между первой и второй игрой? Ну это правда была невероятная игра. И да, нам помогли болельщики. Но "Бранн" так или иначе очень хорошая команда, они победили в Норвегии, мы у себя, так бывает, это футбол", - заявил 26-летний нигериец.

Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги конференций будет доступна по следующей ссылке. "Астана" посеяна в третью корзину, упомянутый "Челси" находится в первой корзине.