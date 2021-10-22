"Физрук и позорники". Фанаты "Кайрата" обвинили Бердыева в поражении и потребовали его отставки

Болельщики "Кайрата" призывают уволить главного тренера алматинского клуба Курбана Бердыева после поражения от азербайджанского "Карабаха" (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

На странице команды в Instagram фанаты в комментариях выражают свое недовольство работой российского специалиста и выбранной им тактикой.

Игроки "Кайрата" недовольны футболом Курбана Бердыева - источник

"Курбан Бердыев - аут!"

"Че за игра, стыдно смотреть! Ни одной нормальной атаки. У Бердыева нет желания работать, ему все равно"

"Верните Шпилевского, хоть и с плохой обороной, но с забивной атакой"

"Бердыев все провалил"

"Нафиг нужен автобус"

"Позорники, бл..! Играть против "Карабаха" от защиты - это позорище"

"Разочарование сплошное, по делу проиграли! Дно тим у нас, аутсайдер группы"

"Физрук бл... Нафиг нам твой автобус"

"Задумывайтесь над увольнением Бердыева. С такой игрой мы никогда не выйдем из такой легчайшей группы"

"Самой большой ошибкой Боранбаева было то, что он привел Бердыева в "Кайрат".

"25% владения мячом? Вы че, ребята, в нулевые выпали, что ли, такой футбол показывать? Долой Бердыева с таким автобусом!"

Добавим, что "Кайрат" потерпел второе поражение подряд и с одним очком замыкает группу вместе с "Омонией" (1). "Карабах" и "Базель" (по 7) делят лидерство в квартете.

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