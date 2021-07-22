Европейский чемпион избавился от проклятия "Кайрата": они обыграли клуб Ла Лиги

Одним из самых непростых соперников "Кайрата" в квалификации еврокубков 2025/26 стал словацкий "Слован". Эту команду казахстанский флагман одолел только в серии пенальти. И эта неудача сильно ударила по братиславцам. Корреспондент Vesti.kz - о том, как "Слован" выходит из проклятия алматинцев.

Августовская двухматчевая битва между "Кайратом" и "Слованом" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов надолго запомнится футбольным болельщикам из Казахстана и Словакии. Сначала "Кайрат" добыл победу дома благодаря голу Дастана Сатпаева с пенальти, а затем и "Слован" выиграл дома с минимальным счётом.

В итоге в Братиславе всё решила серия пенальти, в которой словаки вели и 2:0, и 3:1, но в итоге проиграли 3:4. Важнейшее спасение Александра Заруцкого и эпический промах Тиграна Барсегяна сидят в памяти.

Это поражение сильно ударило по "Словану". Да так, что команда больше трёх месяцев не могла выиграть в еврокубках.

"Слован" остановил клуб Ла Лиги. А что было до этого?

Вчера команда Владимира Вайсса на своём поле обыграла "Райо Вальекано" из испанской Ла Лиги. Несмотря на то, что к перерыву хозяева уступали со счётом 0:1, команде удалось перевернуть ход матча в начале второго тайма - 2:1.

В итоге "Слован" не только одержал первую победу на общем этапе, но и набрал первые очки. Хотя по количеству ударов (9-23) и по статистике ожидаемых голов xG (0,96 - 1,99) гости были лучше.

Если взглянуть на результаты "Слована" в еврокубках после вылета из Лиги чемпионов от "Кайрата", то там всё печально. В финальном раунде квалификациибратиславцы дважды проиграли швейцарскому- 0:1, 2:3. Так команда оказалась на общем этапе

В основной стадии турнира случились поражения от "Страсбура" (1:2), "АЗ Алкмаар" (0:1) и КуПСа (1:3). Последние тоже являются бывшими соперниками "Кайрата" по квалификации Лиги чемпионов.

Но вчера "Слован" прервал серию из пяти поражений в еврокубках (если считать ответный матч с "Кайратом" победным). Однако этого пока недостаточно, чтобы входить в зону плей-офф: на данный момент у "Слована" три очка и 29-е место в таблице.

До конца общего этапа осталось ещё два тура. "Словану" предстоит сыграть в гостях со "Шкендией" и дома с "Хеккеном".

С учётом того, что победа над "Райо" получилась, как говорится, на тоненького, - ещё рано говорить, что "Слован" полностью вышел из еврокубкового кризиса. Но эти три очка - это уже свежий глоток воздуха для команды, у которой произошёл надлом после вылета от "Кайрата".

Отметим, что серьёзно сдал после поражения от алматинцев и один из лидеров "Слована" Тигран Барсегян. Экс-вингер "Кайсара" и "Астаны" выбил 2+3 в четырёх матчах этого сезона перед встречей с алматинцами. Но после этого на его счету скромные 3+3 в 16 матчах, в том числе смазанный пенальти с "Кайратом". В прошлом сезоне он становился лучшим бомбардиром чемпионата Словакии.

Добавим, что на общем этапе Лиги конференций выступают и другие соперники казахстанских клубов по еврокубкам. На 11-м месте с семью очками находятся обидчики "Актобе" - "Спарта Прага", на 13-м месте с семью очками обидчики "Астаны" - "Лозанна", на 22-м месте с пятью очками экс-соперники "Кайрата" - КуПС, на 28-м месте с тремя очками обидчики "Актобе" - "Легия".

Фото: ФК "Кайрат"©️