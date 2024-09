Эксперты посчитали шансы команд в Лиге конференций. "Челси" - первые, а на каком месте "Астана"?

"Астана" не сможет пробиться в плей-офф Лиги конференций. К такому выводу пришли эксперты известного X-аккаунта Football Meets Data, которые анализируют и высчитывают шансы футбольных команд на успехи в определенных турнирах, сообщают Vesti.kz.

Как передает "Спорт Шредингера", прогноз аналитиков Football Meets Data для "Астаны" - 26-е место, в то время как в весенней части турнира будут представлены 24 лучших коллектива.

Вероятность финишировать в восьмерке лучших и автоматически попасть в 1/8 финала составляет мизерные восемь процентов. Что касается шансов "Астаны" попасть в топ-24 и сыграть в раунде плей-офф (сыграют команды, занявшие 9-24 места), то они равны 56 процентам.

