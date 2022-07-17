Дебютант "Астаны" рассказал о готовности к еврокубкам

Защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против "Шахтера", в котором он дебютировал за столичный клуб, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с польским "Ракувом" в Лиге конференций. Он отметил, что команда подходит к еврокубкам во всеоружии.

"Была нелегкая игра. Мы добились победы. Очень рад, что мой дебют состоялся именно в победном матче. В целом по матчу могу сказать, что было нелегко. Но самое главное, что мы добились победы и с хорошим настроением готовимся к следующему матчу. Я очень рад, что именно сегодня дебютировал и дебют пришелся именно на победу. И, как ни странно, этот дебют именно в матче с "Шахтером". Хочу доказать, что я ношу футболку "Астаны" не просто так.

К матчу Лиги конференций подойдем во всеоружии. Будем готовиться очень серьезно", - цитирует Досмагамбетова пресс-служба "Астаны".

Напомним, что "Астана" разгромила "Шахтер" со счетом 5:2 и вышла в лидеры Кубка Казахстана.

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