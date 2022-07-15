"Астана" вышла в лидеры Кубка Казахстана после разгромной победы над "Шахтером"

"Астана" в матче второго тура групповой стадии Кубка Казахстана нанесла поражение карагандинскому "Шахтеру", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в столице завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев отличились Педро Эуженио (17 минута), Рай Влут (42 и 45 минута) и Юрий Перцух (51 и 92 минута). У гостей голы на счету Эдина Рустемовича (36) и Евгения Кобзаря (89).

Таким образом, "Астана" набрала четыре очка и вышла в лидеры группы D. У "Шахтера" три балла, а "Жетысу" набрал одно очко. "Туран" набранных баллов пока не имеет.

"Туран" и "Жетысу" сыграют 17 июля в Туркестане.

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