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Бабаян объяснил поражение "Астаны" в матче за группу Лиги конференций

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Бабаян объяснил поражение "Астаны" в матче за группу Лиги конференций ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

 Встреча в Бергене завершилась победой норвежского клуба со счетом 2:0.

"Понимали, что будет очень сложный матч, так как "Бранн" играет в очень быстрый комбинационный футбол, плюс погода, ушло минут 30 только на адаптацию к полю, так как весь день шел дождь и оно было очень мокрым и быстрым. В целом у нас было несколько моментов убежать в контратаку, но нужно сказать, что "Бранн" был на порядок лучше.

Сегодня болельщики создали фантастическую атмосферу, приятно играть при таких трибунах. Во втором тайме мы попытались изменить рисунок игры в тактическом плане, первые 10 минут второй половины нам удалось контролировать мяч, игра была под нашим контролем. Но затем хозяева перехватили инициативу, и мы снова стали низко обороняться. В целом результат закономерен, "Бранн" был лучше, быстрее. Нам предстоит проанализировать матч и качественно приготовиться к ответной игре", - заявил Бабаян.


Ответная игра состоится 29 августа в Алматы.

Напомним, "Астана" начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул". 

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".

Астана ФК Лига конференций Норвегия Бабаян Григорий Футбол

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