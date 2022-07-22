Генеральный директор "Астаны" Тастанбек Есентаев должен отчитаться перед куратором клуба вице-премьером РК Ералы Тугжановым, сообщает Meta-ratings.kz.

Как отмечает источник в ближайшие дни руководитель подготовит полный отчет о провале "Астаны" в первом матче квалификации Лиги конференций против польского "Ракува" (0:5).

На встрече с Тугжановым будут присутствовать не только Есентаев, но и главный тренер, а также виновники крупного поражения - Марко Милошевич, Жереми Манзорро, отсутствовавший на выездной игре без уважительной причины Марин Томасов и другие.

Вице-премьер РК выразил недовольство сложившейся ситуацией с организацией чартерной перевозки из столицы Казахстана в Польшу. Команде пришлось отправиться в город Ченстохова двумя делегациями в день матча. Также чиновник выразил обеспокоенность тем, что тренерский штаб не дает возможности проявить себя местным футболистам, среди которых отправленный во вторую команду опытнейший Исламбек Куат.

По неофициальной информации, Ералы Тугжанов потребует отставки генерального директора "Астаны" Тастанбека Есентаева.

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