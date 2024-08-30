В "Астане" заявили о желании сыграть с "Челси" и "Фиорентиной" в Лиге конференций

Один из руководителей футбольного клуба "Астана" Кайсар Бекенов высказался о возможных соперниках столичного клуба в группе Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Ранее "Астана" разгромила в плей-офф квалификации ЛК норвежский "Бранн" и обеспечила себе участие в групповом этапе турнира второй сезон кряду.

"Челси" - это такая мечта для каждого из нас. Я сам фанат итальянского футбола, поэтому мне была бы интересна – "Фиорентина". Вовремя жеребьевки хочется сказки, но думаю, что любая группа будет интересной. Какие не были бы соперники, надеюсь, что поддержка в Алматы будет большой. Сегодня, может, не так много болельщиков пришло, но поддержка была фантастическая. Огромная им благодарность", - цитирует Бекенова Sport Plus Qazaqstan.

Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги конференций будет доступна по следующей ссылке. "Астана" посеяна в третью корзину, упомянутые "Челси" и "Фиорентина" находятся в первой корзине.