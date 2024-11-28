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"Астана" опубликовала состав на матч против "Витории" в Лиге конференций

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"Астана" опубликовала состав на матч против "Витории" в Лиге конференций ©ФК "Астана"

"Астана" определилась со стартовым составом на матч с португальским клубом "Витория Гимарайнш" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

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"Астана" определилась со стартовым составом на матч с португальским клубом "Витория Гимарайнш" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30 по местному времени.

"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча

Казахстанский клуб выйдет на поле в таком составе:


Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Витория"

"Витория" на данный момент занимает пятое место в общей таблице Лиги конференций, набрав 9 очков в трех играх. Астанчане находятся на 25-й строчке, имея в активе 3 балла.

В следующих турах "Астана" примет "Челси" 12 декабря в Алматы, а 19 декабря сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.

Астана ФК Лига конференций Футбол Португалия

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