"Астана" опубликовала состав на матч против "Витории" в Лиге конференций
"Астана" определилась со стартовым составом на матч с португальским клубом "Витория Гимарайнш" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.
"Астана" определилась со стартовым составом на матч с португальским клубом "Витория Гимарайнш" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30 по местному времени.
"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча
Казахстанский клуб выйдет на поле в таком составе:
Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Витория"
"Витория" на данный момент занимает пятое место в общей таблице Лиги конференций, набрав 9 очков в трех играх. Астанчане находятся на 25-й строчке, имея в активе 3 балла.
В следующих турах "Астана" примет "Челси" 12 декабря в Алматы, а 19 декабря сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.
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