"Астана" опубликовала состав на матч против "Витории" в Лиге конференций

"Астана" определилась со стартовым составом на матч с португальским клубом "Витория Гимарайнш" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30 по местному времени.

"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча

Казахстанский клуб выйдет на поле в таком составе:

"Витория" на данный момент занимает пятое место в общей таблице Лиги конференций, набрав 9 очков в трех играх. Астанчане находятся на 25-й строчке, имея в активе 3 балла.

В следующих турах "Астана" примет "Челси" 12 декабря в Алматы, а 19 декабря сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.