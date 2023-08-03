"Актобе" выигрывает у "Торпедо" после первого тайма ответного матча Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, "Актобе" проводит ответный матч с кутаисским "Торпедо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча проходит в Актобе. После первого тайма подопечные Андрея Карповича ведут 1:0.

Автором гола на 31 минуте стал Максим Самородов. Следить подробнее за статистикой встречи можно по этой ссылке.

Напомним, в первом матче на выезде "Актобе" одержал победу со счетом 4:1. Ранее в третий квалификационный раунд Лиги конференций прошел костанайский "Тобол", который выбил из борьбы швейцарский "Базель".

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