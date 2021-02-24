Казахстанец проведет бой за звание лучшего бойца Азии на турнире BRAVE CF 47

Казахстанский боец Асу Алмабаев встретится с Рыскулбеком Ибраимовым из Кыргызстана в судьбоносном поединке наилегчайшего веса на BRAVE CF 47, сообщает пресс-служба турнира.
Отмечается, что эти два главных претендента в своем дивизионе будут драться за звание сильнейшего бойца наилегчайшего веса (до 57 килограммов) Азии.
BRAVE CF 47 состоится 11 марта в Королевстве Бахрейн, также известном как Kombat Kingdom. Событие откроет серию из четырех турниров, проводимых промоушеном у себя на родине в этой стране.
Серия побед Ибраимова составляет семь боев, всего в карьере он 18 раз выходил победителем и восемь раз проигрывал. У Алмабаева (12-2) же восемь побед подряд.
Возглавит же BRAVE CF 47 претендентский бой в легком весе между Абдисаламом Кубанычбеком из Кыргызстана и Роландо Даем из Филиппин. Победитель этого боя получит звание лучшего легковеса Азии и шанс подраться за пояс чемпиона лиги против Амина Аюба.
Полный файткард:
Легкий вес: Абдисалам Кубанычбек vs Роландо Дай
Полулегкий вес: Тэ Кюн Ким vs Хусейн Кадимагомаев
Супер полусредний вес: Нурсултон Рузибоев - Андреас Шталь
Легчайший вес: Мохаммад Фархад - Улуми Карим
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев vs Рыскулбек Ибраимов
Полулегкий вес: Агшин Бабаев vs Абдул Азим Бадахши
Промежуточный вес (68 килограммов): Немат Абдрашитов vs Анзор Абдулхожаев
Промежуточный вес (63 килограмма): Рана Рудра - Али Гулиев
Наилегчайший вес: Рахматулла Юсуфзай vs Дженел Лауса