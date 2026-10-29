Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение по румынскому "Юнайтед Галац" после отказа клуба от участия в основном раунде футзальной Лиги чемпионов в сезоне 2026/27, передают Vetsi.kz.

Заявление УЕФА

Чемпион Румынии снялся с турнира из-за серьезных финансовых проблем. В результате УЕФА присудил "Юнайтед Галац" технические поражения.

"Согласно решению Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции (КДЭИ), принятому в соответствии со статьей 27 Регламента Лиги чемпионов УЕФА по футзалу (отказ от участия в матче) в сочетании со статьями 27(1) и 27(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, КДЭИ постановил: "Присудить клубу "Юнайтед Галац“ технические поражения во всех трех вышеупомянутых матчах Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в сезоне 2026/27. Таким образом, считается, что команда проиграла каждый из этих матчей со счетом 0:5, в соответствии со статьями 27(1) и 27(4) Дисциплинарного регламента УЕФА", — говорится в официальном заявлении организации.

Таким образом, соперникам "Юнайтед Галац" в группе 2 основного раунда Лиги чемпионов — "Кайрату", "Андерлехту" и "Бейтару" — присуждены победы со счетом 5:0.

"Кайрат" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Алматинский клуб получил три очка без проведения матча. Причём "Кайрат" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

По регламенту в 1/8 финала ЛЧ выходят три лучшие команды квартета. После снятия "Юнайтед Галац" в группе остались только три участника — "Кайрат", бельгийский "Андерлехт" и латвийский "Бейтар". Все три клуба автоматически обеспечили себе путёвки в следующий раунд турнира.

Накануне "Кайрат" обыграл "Бейтар" со счётом 5:3. Следующий матч алматинский клуб проведёт 31 октября против "Андерлехта".

Достижения "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, что "Кайрат" является двукратным победителем футзальной Лиги чемпионов. Алматинский клуб завоёвывал трофей в 2013 и 2015 годах.

В нынешнем розыгрыше "Кайрат" принимает участие в Лиге чемпионов в рекордный 23-й раз.