Стало известно будущее казахстанского футзального клуба

Футзальный клуб "Каспий" удержался наплаву в финансовом плане, что позволит актаусцам и дальше выступать в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"BookmakeRReview.kz дошла эксклюзивная информация о подтверждении финансирования на сезон клубу "Каспий".

Напомним, что несколько дней назад пришли новости о проблемах с финансированием для жемчужины чемпионата Казахстана МФК "Каспий".

Казахстанское сообщество болельщиков сплотилось и дало шуму, это несомненно помогло в решении этого непростого вопроса... Вы - сила и каждый из вас большой молодец! Клубу быть!

Уже на этих выходных "Каспий" примет уральский "Байтерек", - пишет Futsalkazakhstan.

Напомним, что чемпионат страны с участием 10 клубов стартовал 24 сентября, формат подразумевает два круга по два спаренных матча. Восемь лучших команд продолжат борьбу в плей-офф.