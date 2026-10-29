"Семей" назвал состав на матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов

"Семей" назвал состав на матч с каталонской "Барселоной" в рамках основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча группового этапа пройдёт в словацком городе Лученец сегодня, 29 октября и начнётся в 20:00 по времени Астаны.

Первая пятерка "Семея": Игита, Биржан Оразов, Педриньо, Фернан, Родригиньо.

Запасные: Кнейсс, Дедезиньо, Нурсултан Пиялы, Чингиз Есенаманов, Ринат Турегазин, Габриэл Кандидо, Даурен Турсагулов, Араужо де Оливейра Гомес, Торрес.



Напомним, что "Семей" обыграл в первом матче словацкий "Лученец" (6:0), а "Барселона" победила швейцарскую "Минерву" (6:1).

Положение команд в группе 1 после первого тура:

1. "Семей" - 3 очка;

2. "Барселона" - 3;

3. "Минерва" - 0;

4. "Лученец" - 0.

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