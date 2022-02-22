Со счётом 6:0 завершился матч следующего соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

Бельгийский "Спортинг-Андерлехт" обыграл латвийский ТФК "Бейтар" в матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 2 матчи которой проходят в Бельгии завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев площадки. Голами отметились: Эду (четвёртая минута), Лукас Брито Де Паула (11), Грелло (11), Жан До Кармо Пауло (17), Рауль Хименес Санчес (24) и Стивен Диллин (32).

Накануне "Кайрат" в этой группе должен был сыграть с румынским клубом "Юнайтед Галац". Но, соперник "Кайрата" отказался от участия в основном раунде и получил техническое поражение со счётом 0:5.

Таким образом, аналогичные победы над румынами были присуждены "Спортинг-Андерлехту" и ТФК "Бейтар".

Алматинцы в первом туре обыграли латвийский клуб со счётом 5:3. "Кайрат" уже гарантировал себе выход в плей-офф.

Следующий матч алматинский клуб проведёт 31 октября против "Андерлехта".

По итогам основного этапа определятся 16 участников плей-офф. В 1/8 и 1/4 финала команды сыграют друг с другом по два матча. Судьба трофея решится в традиционном формате "Финала четырёх", который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на швейцарской "Биль/Бьен Арене".

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