Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Сегодня 07:35
 

Со счётом 6:0 завершился матч следующего соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Со счётом 6:0 завершился матч следующего соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов ©instagram.com/rscafutsal

Бельгийский "Спортинг-Андерлехт" обыграл латвийский ТФК "Бейтар" в матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бельгийский "Спортинг-Андерлехт" обыграл латвийский ТФК "Бейтар" в матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Лионель Месси выбрал новый клуб после "Интер Майами"
Сегодня 09:34  
Казахстанский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня 10:30  
"Ливерпуль" собрался вернуть победителя Лиги чемпионов из "Реала"
Сегодня 10:54  
Криштиану Роналду обновил мировой рекорд и оторвался от Лионеля Месси
Сегодня 11:30  

Встреча группы 2 матчи которой проходят в Бельгии завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев площадки. Голами отметились: Эду (четвёртая минута), Лукас Брито Де Паула (11), Грелло (11), Жан До Кармо Пауло (17), Рауль Хименес Санчес (24) и Стивен Диллин (32).

Накануне "Кайрат" в этой группе должен был сыграть с румынским клубом "Юнайтед Галац". Но, соперник "Кайрата" отказался от участия в основном раунде и получил техническое поражение со счётом 0:5.

Таким образом, аналогичные победы над румынами были присуждены "Спортинг-Андерлехту" и ТФК "Бейтар".

Алматинцы в первом туре обыграли латвийский клуб со счётом 5:3. "Кайрат" уже гарантировал себе выход в плей-офф.

Следующий матч алматинский клуб проведёт 31 октября против "Андерлехта".

По итогам основного этапа определятся 16 участников плей-офф. В 1/8 и 1/4 финала команды сыграют друг с другом по два матча. Судьба трофея решится в традиционном формате "Финала четырёх", который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на швейцарской "Биль/Бьен Арене".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов по футзалу 2026/27   •   Бельгия, Росдал   •   Основной раунд, Группа 2, мужчины
1 ноября 00:30   •   не начат
Спортинг-Андерлехт
Спортинг-Андерлехт
(Брюссель)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг-Андерлехт
Ничья
Кайрат
Проголосовало 52 человек

Реклама

Живи спортом!