Сегодня, 23 ноября, алматинский "Кайрат" проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с польским клубом "Пяст", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Гливице и начнётся в 23:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Sport+.

Ответная игра команд состоится 4 декабря в Алматы.

На этой стадии ЛЧ выступит и другой представитель Казахстана - "Семей", который встретится с украинским клубом "Атлетик" 24 ноября и 5 декабря.

Напомним, что по итогам основного раунда определились 16 участников плей-офф. Противостояния 1/8 и 1/4 финала будут состоять из двух матчей. Завершится плей-офф традиционным финальным турниром, который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на "Биль/Бьен Арене" в Швейцарии.